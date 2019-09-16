Газовый баллон взорвался в научном центре Роспотребнадзора в Новосибирске

Взрыв газового баллона прогремел 16 сентября в одном из корпусов новосибирского научного центра Роспотребнадзора «Вектор». Пострадал один человек.

«Газовый баллон взорвался при проведении ремонтных работ в санпропускнике одного из лабораторных корпусов. Пострадал рабочий», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, владеющий информацией. Местные власти подтвердили факт взрыва.

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По данным источника, детонация емкости с газом произошла во время ремонта помещения.

Никаких опасных биоматериалов на момент ЧП в санпропускнике не было, поэтому угрозы заражения нет. Местные власти также подтвердили отсутствие опасности.

Глава наукограда Кольцово Николай Красников рассказал РИА «Новости», что после взрыва на территории 30 квадратных метров вспыхнул пожар. На данный момент огонь потушен.

Точная причина взрыва пока неизвестна. Пострадавший с ожогами второй и третьей степени верхних и нижних конечностей рабочий подрядной организации направлен в ожоговый центр. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» находится из самых полных в мире коллекций вирусов. Среди них есть вирус лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, натуральной оспы и других.