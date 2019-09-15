Газовый баллон взорвался в машине на Кубани. Видео
Как сообщили в краснодарском управлении МЧС, сообщение о взрыве и последующем пожаре на Ленинградской улице поступило к спасателям в 12:27 15 сентября.
«По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение двух автомобилей, также повреждена кровля рядом стоящего магазина, общая площадь 10 квадратных метров», — сообщили в МЧС.
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Пожар был ликвидирован в 12:31. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники.
По информации «Кубанских новостей», четыре человека были доставлены в больницу. Среди пострадавших 50-летний водитель взорвавшегося автомобиля, а также двое детей, одному из них меньше года.
Издание уточнило, что взорвался автомобиль ВАЗ-2109. Сейчас на месте происшествия работают следовали.