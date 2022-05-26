26 мая 2022, 17:08
Газовый баллон взорвался в квартире жителя Шатуры
Глава Шатуры Артюхин рассказал о взрыве газового баллона в квартире одного из жителей
Пятилитровый газовый баллон взорвался в квартире многоэтажного дома на улице Борзова городского округа Шатура. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС сообщил глава муниципалитета Алексей Артюхин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что взрывная волна выбила стеклопакет на балконе и частично разрушила межкомнатную перегородку.
«Угрозы для жизни и здоровья жителей нет, несущие перекрытия не пострадали», — сообщил Артюхин. На место прибыли специалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося.
По предварительным данным, владелец баллона неаккуратно хранил тару для сжиженного газа и допустил утечку. Сразу он ее не заметил, так как лег спать.