Газовый баллон взорвался в квартире жителя Шатуры

Пятилитровый газовый баллон взорвался в квартире многоэтажного дома на улице Борзова городского округа Шатура. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС сообщил глава муниципалитета Алексей Артюхин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что взрывная волна выбила стеклопакет на балконе и частично разрушила межкомнатную перегородку.

«Угрозы для жизни и здоровья жителей нет, несущие перекрытия не пострадали», — сообщил Артюхин. На место прибыли специалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, владелец баллона неаккуратно хранил тару для сжиженного газа и допустил утечку. Сразу он ее не заметил, так как лег спать.