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    26 мая 2022, 17:08

    Газовый баллон взорвался в квартире жителя Шатуры

    Глава Шатуры Артюхин рассказал о взрыве газового баллона в квартире одного из жителей

    Анатолий Минкин

    Пятилитровый газовый баллон взорвался в квартире многоэтажного дома на улице Борзова городского округа Шатура. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС сообщил глава муниципалитета Алексей Артюхин в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что взрывная волна выбила стеклопакет на балконе и частично разрушила межкомнатную перегородку.

    «Угрозы для жизни и здоровья жителей нет, несущие перекрытия не пострадали», — сообщил Артюхин. На место прибыли специалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося.

    По предварительным данным, владелец баллона неаккуратно хранил тару для сжиженного газа и допустил утечку. Сразу он ее не заметил, так как лег спать.