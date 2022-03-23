Газовый баллон взорвался в квартире в Можайске
Источник: в Можайске в квартире взорвался газовый баллон, 1 человек пострадал
Один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в Можайске. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
Собеседник уточнил, что баллон взорвался по адресу: городской округ Можайск, улица Мира, дом 1, корпус 2. По его данным, никто не погиб. Причины взрыва также не установлены.
В ГУ МЧС по Московской области уточнили, что информация о взрыве и задымлении на восьмом этаже по указанному адресу поступила в 20:17.
Пострадавший владелец квартиры 1984 года рождения прописан и проживал в ней один. Мужчина получил ожоги первой степени и от госпитализации отказался.
Он рассказал, что из баллона с тепловой пушкой емкостью 50 литров произошла утечка газа, поэтому и раздался взрыв. Владелец сушил им потолок.
К ликвидации последствий привлекли 18 человек от МЧС и пять единиц техники, специалистов газовой службы, полицию и скорую помощь.