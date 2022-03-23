Газовый баллон взорвался в квартире в Можайске

Один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в Можайске. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что баллон взорвался по адресу: городской округ Можайск, улица Мира, дом 1, корпус 2. По его данным, никто не погиб. Причины взрыва также не установлены.

В ГУ МЧС по Московской области уточнили, что информация о взрыве и задымлении на восьмом этаже по указанному адресу поступила в 20:17.

Пострадавший владелец квартиры 1984 года рождения прописан и проживал в ней один. Мужчина получил ожоги первой степени и от госпитализации отказался.

Он рассказал, что из баллона с тепловой пушкой емкостью 50 литров произошла утечка газа, поэтому и раздался взрыв. Владелец сушил им потолок.

К ликвидации последствий привлекли 18 человек от МЧС и пять единиц техники, специалистов газовой службы, полицию и скорую помощь.