Появилось видео последствий взрыва газового баллона в многоэтажке Владивостока

Газовый баллон взорвался в квартире одной из владивостокских многоэтажек. В распоряжении «360» оказалось видео последствий ЧП. Местная жительница раскрыла причину происшествия.

На кадрах видно, что во дворе и подъезде валяются выбитые окна.

«Не было света вот сколько дней — завтра неделя будет, а на плите стояла газовая плитка с баллончиком, а плита была включена, но никто не видел этого, что плита была включена. Когда свет в 08:00 дали, то, получается, нагрелась плита и начал греться газовый баллончик», — рассказала «360» жительница дома, где произошел взрыв, Зинаида Сушенкова.

Собеседница добавила, что хозяина квартиры в этот момент не было дома — он рано уезжает на работу. Все окна были плотно закрыты, поэтому взрывной волной их вынесло. Даже остекление балкона упало во двор, перелетев через машину.

В пресс-службе администрации Владивостока подтвердили, что при взрыве никто не пострадал.

Жители столицы Приморья вынуждены были пользоваться газовыми баллонами, чтобы готовить еду после ледяного шторма 19 ноября, который лишил регион электричества. Прокуратура внесла 10 представлений в адрес руководителей ресурсоснабжающих и сетевых организаций из-за плохой организации работ по ремонту коммунальных сетей.

По состоянию на 25 ноября тепло и электричество вернулось во все дома Владивостока, пострадавшие от разгула стихии.