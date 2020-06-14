Газовый баллон взорвался в гаражном кооперативе Красноярска. Пострадал ребенок

Баллон с газом рванул в красноярском гаражном кооперативе рано утром 14 июня. Несущие конструкции двух боксов рухнули. Во время ЧП травмы получили 14-летняя девочка и 27-летний мужчина. Они находились в одном из гаражей.

«В 02:29 по московскому времени (06:29 по местному времени) по прибытии на место взрыва установлено, [что] произошел взрыв баллона без последующего горения. В результате взрыва пострадали два человека, один из них — ребенок 14 лет», — приводит ТАСС текст сообщения краевого главка МЧС России.

По данным NGS24.ru, на разбор завалов отправили 11 спасателей и четыре единицы техники. Информации о состоянии пострадавших и причине взрыва пока нет. Инцидент произошел в Кировском районе города.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по региону, полицейские начали проверять родителей пострадавшей в результате взрыва девочки. Сейчас решают вопрос о привлечении их к ответственности за несоблюдение обязанностей по воспитанию ребенка. На месте взрыва работает следственно-оперативная группа.