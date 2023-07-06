Происшествия 06 июля 2023, 21:27 Газовый баллон взорвался в доме Кабардино-Балкарии Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила о пострадавшем ребенке и пяти взрослых при взрыве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрыв газового баллона в частном доме сельского поселения Инаркой, Терского района Кабардино-Балкарии привел к госпитализации шести человек. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

В ведомстве заявили, что травмы различной степени тяжести получил ребенок и пять взрослых. Всех пострадавших доставили в ожоговое отделение республиканской клинической больницы.

Реклама

Сотрудники прокуратуры начали проверку после происшествия в ходе которой они оценят действия отвечающих за работу газового оборудования, а также проверят соблюдение мер безопасности. По итогам проверки сотрудники ведомства примут меры прокурорского реагирования.

В понедельник, 3 июля, при взрыве газового баллона на предприятии «Скоропусковский Синтез» погибли двое рабочих, которые проводили ремонт в кирпичном цеху. По данным МЧС, произошла разгерметизация находящейся под давлением емкости во время ее подъема.