06 июля 2023, 21:27
Газовый баллон взорвался в доме Кабардино-Балкарии
Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила о пострадавшем ребенке и пяти взрослых при взрыве
Взрыв газового баллона в частном доме сельского поселения Инаркой, Терского района Кабардино-Балкарии привел к госпитализации шести человек. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
В ведомстве заявили, что травмы различной степени тяжести получил ребенок и пять взрослых. Всех пострадавших доставили в ожоговое отделение республиканской клинической больницы.
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Сотрудники прокуратуры начали проверку после происшествия в ходе которой они оценят действия отвечающих за работу газового оборудования, а также проверят соблюдение мер безопасности. По итогам проверки сотрудники ведомства примут меры прокурорского реагирования.
В понедельник, 3 июля, при взрыве газового баллона на предприятии «Скоропусковский Синтез» погибли двое рабочих, которые проводили ремонт в кирпичном цеху. По данным МЧС, произошла разгерметизация находящейся под давлением емкости во время ее подъема.
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