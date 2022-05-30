Газовый баллон взорвался в Брянске у университета

Житель Брянска погиб в результате взрыва газового баллона в автомобиле около городского государственного университета. Об этом сообщили сотрудники местной прокуратуры в Telegram-канале.

«Сегодня, 30 мая 2022 года, около девяти часов в городе Брянске возле Брянского государственного университета произошел пожар. По предварительным данным в припаркованном автомобиле взорвался газовый баллон. Погиб водитель автомобиля, 1962 года рождения», — сообщили они.

По данным ведомства, еще двое человек получили ранения. Одного из них госпитализировали. Представители прокуратуры также поделились фото с места взрыва. На снимке видно, что от автомобиля остался лишь раскуроченный остов.

Источник фото: Telegram

На место взрыва уже выехал заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник. Он правоохранительных спасательных и специальных подразделений.

Представители прокуратуры взяли ситуацию под контроль. Они займутся расследованием произошедшего. В случае необходимости ведомство «примет меры прокурорского реагирования».

Брянская область находится на границе с Украиной. Из региона регулярно приходят новости об обстрелах со стороны ВСУ. 29 мая «Известия» сообщили, что Следственный комитет России изучит эти случаи.