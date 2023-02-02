Эксклюзив 02 февраля 2023, 09:36 Газовые баллоны могут находиться в горящем павильоне на рынке на Киевском шоссе Источник «360»: в горящем павильоне на Киевском шоссе в Москве могут быть газовые баллоны РИА «Новости»

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В горящем павильоне на строительном рынке на Киевском шоссе могут находиться газовые баллоны, сообщил источник «360» в экстренных службах города. На месте ЧП создали штаб пожаротушения.

Специалисты продолжают ликвидацию возгорания. Ранг 1-БИС уже отменили, добавил источник.

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По его данным, на рынке загорелся торговый павильон из легковозводимых конструкций с мансардной частью. Справа на расстоянии 10 метров находятся торговые ряды.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Горящий павильон частично сложился, добавил собеседник «360».

Все обстоятельства и причины происшествия уточняются. В МЧС пока не прокомментировали информацию о ЧП на рынке.