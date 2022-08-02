Газовые баллоны могут быть внутри загоревшегося в Москве здания, предупредил источник

Газовые баллоны могут находиться внутри загоревшегося на востоке Москвы нежилого здания. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно данным собеседника, здание является разноуровневым и горит по всей площади. Одноэтажная часть сооружения полностью рухнула. Внутри здания могут быть газовые баллоны. Сейчас площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

Ранее источник в экстренных службах города говорил о возгорании на 800 квадратных метрах. Пожар вспыхнул в выселенном здании на первом Иртышском проезде. Огонь начал разгораться в ночь на вторник, 2 июля. На место отправили пожарные расчеты.

Пожарные продолжают бороться с огнем. Все обстоятельства и причины возникновения пожара пока выясняют.