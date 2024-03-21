Происшествия 21 марта 2024, 11:21 Газовую трубу повредило при обстреле поселка в Курской области Роман Старовойт: газовую трубу повредило при обстреле поселка Теткино

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Газовую трубу повредило в поселке Теткино в Глушковском районе Курской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ремонту», — указал губернатор.

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Курская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ с начала спецоперации. Утром 20 марта противник атаковал Теткино несколько раз. Прилеты зафиксировали в районе одного из местных промышленных предприятий.

В тот же день обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины подвергся поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Там насчитали пять прилетов, пострадала линия электропередачи. Из-за этого обесточило часть населенного пункта.

Также в среду российские силы ПВО сбили выпущенную противником ракету С-200. Ее обломки упали в центре Курска.