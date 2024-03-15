Происшествия 15 марта 2024, 08:41 Газовую трубу повредили при обстреле Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Гоголевка Суджанского района РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли село Гоголевка Суджанского района. Повреждения получили три дома и газовая труба, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Гоголевка Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — объявил он.

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При атаке перебили газовую трубу. Роман Старовойт сообщил, что осколки посекли заборы и фасады трех частных домов, повредили хозяйственные постройки и окна. По его словам, власти помогут собственникам в восстановлении.

На приграничной территории обезвредили пять беспилотников и два реактивных снаряда БМ-21 «Град». Из них четыре дрона перехватили в Дзержинском районе Калужской области. В Липецкой области утром 15 марта ввели режим воздушной опасности, а в Воронежской отменили угрозу атаки БПЛА.