Газовоз снес пассажирский автобус под Архангельском. Фото

Пассажирский автобус, грузовик и газовоз с пропаном попали в ДТП в Архангельской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональный Минздрав.

Водитель грузовика погиб на месте, также пострадали 13 человек. Из них четверым потребовалась госпитализация.

Представители администрации Котласского района сообщили, что в ДТП угрозы взрыва пропана не возникло.

Накануне серьезное ДТП произошло рядом с поселком Кирилловка недалеко от Новороссийска. Столкнулись Ford Transit и КАМАЗ, два человека погибли на месте. Их тела пришлось доставать из транспортного средства с помощью гидравлического оборудования.