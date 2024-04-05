Происшествия 05 апреля 2024, 11:27 Газотранспортную систему повредило в подконтрольной ВСУ части Херсонской области Глава ОВА Прокудин: газотранспортная система пострадала в Херсонской области Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Газотранспортная система пострадала в подконтрольной украинской стороне части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный Украиной глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 5 апреля регион подвергся атаке. После этого в области зафиксировали попадание в компанию газотранспортной системы, указал Прокудин. Повреждения получили газопровод, теплопровод, солнечные коллекторы и опорные конструкции, уточнил глава украинской ОВА.

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Россия на данный момент контролирует 75% Херсонской области. Вооруженные силы Украины удерживают часть региона на правобережье Днепра, включая Херсон.

Ранее ВСУ сбросили мину с дрона на ремонтную бригаду в Новой Каховке, расположенной в Херсонской области. Жертвами удара стали два человека, один оказался в тяжелом состоянии.