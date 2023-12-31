Происшествия 31 декабря 2023, 19:46 Газоснабжение в курской деревне Городище восстановили после обстрела ВСУ Старовойт: в деревне Городище восстановили газоснабжение Pxhere

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В деревне Городище Рыльского района после атаки ВСУ восстановили газоснабжение. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Также в населенный пункт снова начало поступать электричество.

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«Огромное спасибо дежурным бригадам, которые и в новогоднюю ночь несут дежурство и всегда готовы прийти на помощь», — написал глава региона.

Украинские боевики атаковали Городище 31 декабря. В результате газопровод получил частичные повреждения. В одном из домовладений выбило окна, повредило фасад, крышу и забор жилого помещения. Власти пообещали помочь собственнику в восстановлении имущества.

Накануне Вооруженные силы Украины ударили по центру Белгорода. Жертвами атаки стали более 20 мирных жителей, свыше 100 пострадали.

В ответ на теракт ВС РФ ударили по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове. Российские войска ликвидировали представителей ГУР и ВСУ, а также украинских наемников.