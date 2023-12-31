31 декабря 2023, 19:46
Газоснабжение в курской деревне Городище восстановили после обстрела ВСУ
Старовойт: в деревне Городище восстановили газоснабжение
В деревне Городище Рыльского района после атаки ВСУ восстановили газоснабжение. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Также в населенный пункт снова начало поступать электричество.
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«Огромное спасибо дежурным бригадам, которые и в новогоднюю ночь несут дежурство и всегда готовы прийти на помощь», — написал глава региона.
Украинские боевики атаковали Городище 31 декабря. В результате газопровод получил частичные повреждения. В одном из домовладений выбило окна, повредило фасад, крышу и забор жилого помещения. Власти пообещали помочь собственнику в восстановлении имущества.
Накануне Вооруженные силы Украины ударили по центру Белгорода. Жертвами атаки стали более 20 мирных жителей, свыше 100 пострадали.
В ответ на теракт ВС РФ ударили по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове. Российские войска ликвидировали представителей ГУР и ВСУ, а также украинских наемников.
ВСУ
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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