Происшествия 11 декабря 2023, 12:04 Газопровод загорелся в Свердловской области

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Сотрудники ГУ МЧС Свердловской области накануне зафиксировали пожар площадью 120 квадратных метров на территории подвального помещения компрессорной станции, где находился газопровод. Об этом написал сайт Ura.ru.

Сообщение о возгорании на улица Кирова в Красноуральске поступило в вечернее время суток. На тушение прибыли 21 спасатель и семь спецмашин. Специалистам удалось ликвидировать огонь за час.

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Информации о пострадавших не поступало.