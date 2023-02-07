Происшествия 07 февраля 2023, 21:27 Газопровод загорелся в Макеевке после обстрела ВСУ Пожар на магистральном газопроводе в Макеевке ДНР начался после обстрела ВСУ

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В Макеевку в Донецкой Народной Республике на магистральном газовом трубопроводе случился пожар. Об этом сообщил глава администрации города Владислав Ключаров, его слова приводит Telegram-канал «Типичная Макеевка». Местные жители утверждают, что огонь разгорелся после обстрела ВСУ.

«В Червоногвардейском районе поврежден газопровод, идет возгорание. Службы выехали на место, пока непонятно, из-за чего это произошло, обстрел это был или еще что-то», — говорится в сообщении главы города.

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По предварительной информации, пострадавших нет. Местные Telegram-каналы пишут, что возгорание началось после обстрела ВСУ.

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После обстрела украинских вооруженных формирований 4 февраля без света остались более 8,5 тысячи абонентов в Черногвардейском районе Макеевки и Донецка. Электричество отключили в 13 котельных, находящихся в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах.

Жителям Донецка, Макеевки и Горловки подают воду раз в три дня на два часа, для решения этой проблемы запустили строительство водоводов. Новый водовод в Донецке планируют запустить в ближайшее время.