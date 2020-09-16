Газопровод загорелся в Иркутской области. Фото

На газопроводе «Ангарск-Саянск» вспыхнул пожар. Возгорание произошло при проведении ремонтных работ. Обошлось без жертв и пострадавших.

Огнем охватило газопровод в Усольском районе Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Информация о случившемся в 12 километрах от города Усолья-Сибирского поступила спасателям утром 16 сентября.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Пламя повредило три единицы инженерной техники и два легковых автомобиля ремонтной компании. Пострадавших нет, уточнили в МЧС.

Бригада рабочих перекрыла задвижку газопровода. Пожар удалось локализовать спустя почти два часа после его начала. Ближайшие дома расположены на удалении более чем в километр от места пожара. Угроза населению отсутствует.

На месте происшествия работают четыре единицы техники и 15 человек из Усольского пожарно-спасательного гарнизона.

Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить дознавателям и экспертам испытательной пожарной лаборатории МЧС.

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