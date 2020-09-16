Газопровод загорелся в Иркутской области. Фото
Огнем охватило газопровод в Усольском районе Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Информация о случившемся в 12 километрах от города Усолья-Сибирского поступила спасателям утром 16 сентября.
Пламя повредило три единицы инженерной техники и два легковых автомобиля ремонтной компании. Пострадавших нет, уточнили в МЧС.
Бригада рабочих перекрыла задвижку газопровода. Пожар удалось локализовать спустя почти два часа после его начала. Ближайшие дома расположены на удалении более чем в километр от места пожара. Угроза населению отсутствует.
На месте происшествия работают четыре единицы техники и 15 человек из Усольского пожарно-спасательного гарнизона.
Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить дознавателям и экспертам испытательной пожарной лаборатории МЧС.
В Ростовской области накануне загорелся Центральный рынок. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.