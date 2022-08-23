Газопровод загорелся под Самарой

Пожар произошел в поселке Смышляевка Самарской области. Там загорелся газопровод диаметром 200 миллиметров. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о пожаре поступила 22 августа около часа дня. Пожар произошел из-за повреждения газопровода. Пламя перекинулось на траву. В результате огнем охватило площадь в 40 квадратных метров. Спустя примерно 45 минут перекрыли подачу газа, а также потушили пламя.