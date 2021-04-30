В пятницу, 30 апреля, газопровод взорвался на трассе Магнитогорск — Уфа. В настоящий момент у села Серменева Белорецкого района перекрыто автомобильное движение, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Башкортостану.

Уточняется, что виной произошедшего может быть разгерметизация с горением газового трубопровода. Дорога регионального значения частично разрушена. Пожар локализован. Пострадавших при ЧП нет.

У села, где произошел взрыв, опахали поля, чтобы огонь не распространился по сухой траве.