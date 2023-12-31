Важное 31 декабря 2023, 13:31 Газопровод в курской деревне Городище повредило при обстреле ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Городище и повредили газопровод РИА «Новости»

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В деревне Городище Курской области при обстреле ВСУ оказался частично поврежден газопровод. На место выехали бригады электриков и газовиков, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он уточнил, что никто не пострадал, однако в одном из домовладений выбило окна, повредило фасад, забор и крышу жилого помещения. Власти региона помогут собственнику в ремонте и восстановлении имущества.

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Накануне ВСУ атаковали центр Белгорода. Жертвами стали 24 мирных жителя, пострадали еще более 100 человек.

В ответ на этот теракт Вооруженные силы России ударили по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове. В здании бывшего гостиничного комплекса «Харьков Палас» ликвидировали представителей ГУР и ВСУ, которые планировали и совершили удар по Белгороду, и иностранных наемников, которых планировали привлечь к «террористическим рейдам» на российской территории. Еще один удар пришелся по зданию Службы безопасности Украины под Харьковом, где, помимо представителей СБУ, находились наемники и боевики готовившего диверсии в России подразделения «Кракен»**. Кроме того, российские силы атаковали пункт временной дислокации «Правого сектора»*.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

** «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.