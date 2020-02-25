Газопровод прорвало под Пермью

В Горнозаводском районе Пермского края произошел пожар на газопроводе «Газпрома». В подразделении ООО «Газпром трансгаз Чайковский» уточнили, что никто не пострадал. Компания готовится восстановить поврежденный участок.

Сегодня в 18:46 по московскому времени в Горнозаводском районе Пермского края на лупинге магистрального газопровода «Ямбург — Западная граница СССР» («Прогресс») произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Компания подчеркнула, что сейчас готовится к проведению восстановительных работ.

Региональный МЧС участвовал в ликвидации последствий возгорания: на месте происшествия работали семь человек и три единицы техники.

В ведомстве сообщили «360», что сейчас задвижки на газопроводе перекрыты и новый газ не поступает — происходит догорание остаточного. В МЧС подчеркнули, что происшествие не представляет угрозы для населения.