Газопровод компании Pemex взорвался в Мексике

В мексиканском штате Пуэбла произошло крупное ЧП — взорвался газопровод компании Pemex. Спасатели оцепили место происшествия, сообщил Infobae.

Предварительной причиной взрыва могли стать манипуляции экскаватора после попытки неизвестных незаконно врезаться в трубу. Сотрудники компании попытались загерметизировать это место, но безуспешно. Они успели убежать с места ЧП и криками предупредить жителей рядом стоящих домов.

В результате взрыва пострадали три здания, одно разрушено до основания. Информации о пострадавших на данный момент нет. К ликвидации последствий аварии подключили полицейских, пожарных, Нацгвардию и военнослужащих.

Накануне в Бердянске возле центра «Криворожский горняк» с беженцами из Мариуполя прогремел взрыв. Травмы получил один человек.