29 января 2024, 17:37
Газопровод и линию электроснабжения перебило при обстреле села в Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Свердликово в Курской области
Газопровод и линия электроснабжения пострадали при обстреле села Свердликово Суджанского района Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что при атаке со стороны ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получили два социальных объекта, осколками посекло фасады и выбило окна в шести домах, указал Старовойт. Ущерб также получил один автомобиль.
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«В селе перебиты газопровод и линия электроснабжения. Начнем восстановительные работы, как только позволит обстановка», — сообщил глава Курской области.
Губернатор добавил, что всем собственникам помогут отремонтировать поврежденное имущество.
Ранее под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Гордеевка Кореневского района Курской области. Никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения получили дом, хозяйственная постройка и автомобиль.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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