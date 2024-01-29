Происшествия 29 января 2024, 17:37 Газопровод и линию электроснабжения перебило при обстреле села в Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Свердликово в Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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Газопровод и линия электроснабжения пострадали при обстреле села Свердликово Суджанского района Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что при атаке со стороны ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получили два социальных объекта, осколками посекло фасады и выбило окна в шести домах, указал Старовойт. Ущерб также получил один автомобиль.

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«В селе перебиты газопровод и линия электроснабжения. Начнем восстановительные работы, как только позволит обстановка», — сообщил глава Курской области.

Губернатор добавил, что всем собственникам помогут отремонтировать поврежденное имущество.

Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

Ранее под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Гордеевка Кореневского района Курской области. Никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения получили дом, хозяйственная постройка и автомобиль.