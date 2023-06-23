Происшествия 23 июня 2023, 00:37 Газопровод и ЛЭП повредились при обстрелах ВСУ в Белгородской области Губернатор Гладков: газопровод и ЛЭП повреждены после обстрелов ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

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Линия электропередач (ЛЭП) и газопровод получили повреждения после обстрела поселка Красный Пахарь в Белгородской области со стороны украинских националистов. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В сообщении сказано об отсутствии пострадавших в результате атаки ВСУ. По предварительной информации, осколок украинского боеприпаса задел крышу и фасад частного жилого домовладения. Как отметил Гладков, сотрудники оперативных служб прибыли на место. Обход по домам запланирован на светлое время суток.

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Ранее губернатор Белгородской области заявил об отмене школьной формы в семи районах региона. Такие меры связаны с неопределенностью насчет формата обучения из-за периодических обстрелов со стороны боевиков киевского режима.

Еще Гладков заявил о старте обследования жилых квартир и домов в пострадавшем из-за атак ВСУ городе Шебекино. Он отмечал, что мероприятия необходимо совершить оперативно для скорейшего восстановления зданий.