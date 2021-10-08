Взрыв произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Видео

На строящемся Амурском газоперерабатывающем заводе произошел взрыв. На роликах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видны рабочие, полыхающее пламя и слышны сигналы тревоги.

Местные СМИ сообщают, что в комментариях под видео сообщают, что горит детантен, устройство для преобразования внутренней энергии газа в механическую. По неофициальной информации пострадавших нет.

Источники изданий утверждают, что взрыв произошел около 08:00 8 октября на строительной площадке. Затем случилось возгорание и выброс пламени.

На самом ГПЗ пояснили, что ситуация находится под контролем. Сирена сработала по протоколу. Она должна звучать при любом техническом сбое.

На днях в Японии на заводе по производству фейерверков произошел пожар. Пострадали три человека.