Взрыв произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Видео
Видео: на строящемся Амурском газоперерабатывающем заводе произошел взрыв
На строящемся Амурском газоперерабатывающем заводе произошел взрыв. На роликах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видны рабочие, полыхающее пламя и слышны сигналы тревоги.
Местные СМИ сообщают, что в комментариях под видео сообщают, что горит детантен, устройство для преобразования внутренней энергии газа в механическую. По неофициальной информации пострадавших нет.
Источники изданий утверждают, что взрыв произошел около 08:00 8 октября на строительной площадке. Затем случилось возгорание и выброс пламени.
На самом ГПЗ пояснили, что ситуация находится под контролем. Сирена сработала по протоколу. Она должна звучать при любом техническом сбое.
На днях в Японии на заводе по производству фейерверков произошел пожар. Пострадали три человека.