17 января 2022, 19:38
Следователи выясняют причины отравления семьи угарным газом в Оренбурге
В Оренбургской области выясняют причины отравления угарным газом семьи из четырех человек, в том числе, ребенка.
Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, в жилом доме в поселке Пригородный на улице Студенческая угарный газ стал причиной отравления четырех человек: мужчины, двух женщин и ребенка 2013 года рождения. Их госпитализировали в два медучреждения областного центра.
В данный момент специалисты выясняют детали произошедшего.