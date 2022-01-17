Следователи выясняют причины отравления семьи угарным газом в Оренбурге

В Оренбургской области выясняют причины отравления угарным газом семьи из четырех человек, в том числе, ребенка.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, в жилом доме в поселке Пригородный на улице Студенческая угарный газ стал причиной отравления четырех человек: мужчины, двух женщин и ребенка 2013 года рождения. Их госпитализировали в два медучреждения областного центра.

В данный момент специалисты выясняют детали произошедшего.