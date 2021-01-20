Трое школьников из Владивостока надышались газом из баллончика и попали в больницу

Троих подростков из Владивостока госпитализировали с симптомами серьезного отравления. Они надышались газом из баллончика.

Местный житель заявил в полицию о проникновении неизвестных в подвал жилого дома. При проверке сообщения полицейские обнаружили трех подростков в 10, 12, 14 лет, которые находились в состоянии опьянения. Как сообщает VL.ru, подростки вдыхали газ из бытового баллончика для заправки печки в подвале дома на Часовитина.

Врачи оказали школьникам необходимую помощь и отправили в токсикологическое отделение местной больницы с сильнейшим отравлением.

По факту отравления несовершеннолетних бытовым газом полицейские проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что подростки купили газовый баллон на рынке, хотя в Приморье запрещено продавать несовершеннолетним их.

В отношении родителей составили административные протоколы по 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а подростков поставили на профилактический учет.