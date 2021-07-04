В Каспийском море горит газодобывающая платформа, сообщило РИА «Новости». Видео в Сеть выкладывают очевидцы. На кадрах видно зарево и серьезный пожар, однако Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR отрицает взрыв на платформе.

«На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме, сообщили в компании. „Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана“», — сказали в SOCAR.

Тем не менее источник РИА «Новости» сообщил, что взрыв произошел вблизи платформы «Умид». Также по его словам, ЧП произошло на старой эстакаде на острове Булла. Агентство пока не располагает официальными комментариями.