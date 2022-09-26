Газель загорелась в Петербурге | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

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Viber Газель загорелась в Петербурге

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Газель загорелась ночью в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщило «Мэшсити» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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На место прибыли сотрудники МЧС и потушили пожар, однако автомобиль сгорел дотла. При пожаре никто не пострадал. Причины возгорания уточняются.

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