«Газель» загорелась в Нижнем Тагиле во время движения | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 05:06 Поделиться Telegram

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Viber «Газель» загорелась в Нижнем Тагиле во время движения

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Пожар произошел в Нижнем Тагиле Свердловской области на улице Максима Горького. Там на полном ходу загорелась «Газель». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на слова очевидца.

«На улице Максима Горького, возле железнодорожного переезда, внезапно, на ходу вспыхнула грузовая „Газель“. Причины возгорания неизвестны», — сообщил свидетель.

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Ситуация произошла 27 сентября в 18:50. В тушении пожара задействовали пять человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало, передал «Царьград».

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