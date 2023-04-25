25 апреля 2023, 14:53
«Газель» загорелась после столкновения с легковушкой в Новосибирске
Легковушка и «газель» столкнулись в Новосибирске, после чего грузовик загорелся. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки врезался в грузовик, после столкновения «газель» загорелась. Спустя несколько минут в одной из машин сдетонировал газовый баллон, пассажиры успели вовремя выбежать из салона.
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Отмечается, что спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар.
ДТП
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