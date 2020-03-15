«Газель» загорелась на МКАД. Видео

Автомобиль загорелся на 31 километре МКАД. Машину, которая горела посреди дороги, другие водители просто объезжали. Ролик прислали «360» очевидцы случившегося.

На кадрах видно, что пламя охватило весь автомобиль. Машина стояла прямо на одной из полос движения — судя по всему, именно там она и загорелась. Из видео не понятно, пострадал ли кто-нибудь из-за пожара. В пресс-службе ГИБДД Москвы «360» рассказали, что жертв удалось избежать.

На 31 километре МКАД произошло самовозгорание машины «Газель». Это не автобус, не маршрутка, просто какая-то машина. Пострадавших нет. Ее уже закончили тушить сотрудники пожарной охраны пресс-служба ГИБДД Москвы.

Собеседник уточнил, что причина пожара пока не известна. Предположительно, машина могла загореться из-за проблем с проводкой или другой технической неисправности.