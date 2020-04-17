Газель взорвалась в Чечне. Видео

В селе Ермоловка Грозненского района произошла авария. На дороге столкнулись грузовая «Газель» и Land Rover. В результате грузовой автомобиль загорелся.

В газели находился газовый баллон. От возгорания он взорвался. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар ликвидирован сотрудниками. Газель почти полностью сгорела.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее В США в штате Мэн взорвалась фабрика, производящая туалетную бумагу и бумажные полотенца. Несколько человек пострадали. Инцидент сняли на видео.