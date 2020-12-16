«Газель» взорвалась на трассе в Дагестане после ДТП. Видео

«Газель» взорвалась после аварии на автомобильной дороге в Дагестане. Видео с места событий оказалось в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах видно, как машина горит на дороге. Движение по ней не остановилось и автомобили стараются объехать горящее транспортное средство. Пламя распространяется на большей площади, машины ускоряют ход. Раздается взрыв. Несколько прохожих отбегают от дороги.

Часть обломков машины разносится по территории. На следующих кадрах место аварии уже окружили люди. «Газель» продолжает гореть.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах региона, виновником аварии стал водитель машины Lada Granta, который направил ее на встречную полосу. Там с легковушкой столкнулась «Газель». Сначала микроавтобус загорелся, а потом взорвался. Водитель Lada Granta погиб на месте.

В пресс-службе республиканского главка МВД уточнили, что авария произошла на 778 километре автодороги «Кавказ». За рулем Lada Granta находился 63-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В результате произошло возгорание газового оборудования «Газели». Водитель легковушки погиб на месте. На месте работает следственно-оперативная группа.