«Газель» вылетела в кювет в Нижегородской области

Рейсовая «Газель» с пассажирами 15 ноября попала в аварию в селе Задворка (Нижегородская область). Об этом сообщил сайт NewsNN.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«Газель» следовала по маршруту Воскресенское — Дунаевы — Поляны. В какой-то момент водитель потерял управление и машина вылетала в кювет. На момент ДТП в салоне находилось 17 человек. Троим понадобилась медицинская помощь. Проводится проверка.