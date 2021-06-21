«Газель» врезалась в автобус на остановке в Петербурге и «сложилась»

«Газель» въехала в стоящий автобус на улице Бассейной в Санкт-Петербурге. От удара кузов машины разлетелся на кусочки. Видео с моментом аварии оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, что «газель» на полном ходу влетела в автобус, который притормозил на остановке общественного транспорта. Удар был такой силы, что кузов машины остался на дороге. По обломкам проехалась легковушка, которая двигалась навстречу.

Информации о пострадавших и причине ДТП пока нет. Авария произошла в районе дома №17 в 11:08.