«Газель» влетела в столб на одной из столичных улиц

На северо-западе Москвы произошла авария с участием «Газели», сообщил «360» источник в экстренных службах. Транспортное средство влетело в столб.

ДТП случилось недалеко от дома № 3 по Волоколамскому шоссе. Информация о пострадавших не приводится.

Источник фото: «Яндекс.Карты».

Судя по комментариям на «Яндекс.Картах», авария произошла около 19:00 в правом ряду. «„Газель“ в столб. Ужас», — написали очевидцы.

Накануне на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы Mercedes сбил двух женщин-пешеходов. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшие скончались в больнице.

По факту аварии завели уголовное дело. Подозреваемого удалось задержать. Он заявил, что хотел сдаться. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.