Эксклюзив 01 июня 2023, 14:06 «Газель» в Казани протаранила трамвайную остановку и оторвала голову стоящему на ней мужчине Смертельное ДТП с «Газелью» на улице Дубравной в Казани сняли на видео

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В Приволжском районе Казани «Газель» после столкновения с «КамАЗом» и манипулятором въехала в трамвайную остановку. Один человек погиб на месте, еще двоих госпитализировали. «360» показал видео смертельной аварии.

Столкновение случилось 1 июня около восьми часов утра на пересечении улицы Дубравной с проспектом Победы. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, «КамАЗ» задел манипулятор Hino Ranger, а затем «Газель» и протащил ее вперед. Водитель последней потерял управление, ушел влево, наехал на остановку «Деревня Универсиады» в сторону микрорайона Азино, сбил людей и врезался в столб.

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Три человека стояли у остановки, ждали, когда загорится зеленый свет светофора. Мужчина погиб на месте — по информации «360», ему оторвало голову. Еще двое пострадали.

После ДТП следователи возбудили уголовное дело по части третьей статьи 264 Уголовного кодекса России «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», прокуратура Казани взяла расследование на контроль. МВД по Республике Татарстан сообщило, что госпитализировали 33-летнюю женщину и 49-летнего мужчину, один пешеход погиб.