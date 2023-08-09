Происшествия 09 августа 2023, 17:12 «Газель» столкнулась с трамваем в Краснодаре

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Столкновение «газели» и пассажирского трамвая произошло в городе Краснодаре в районе перекрестка улиц Клинической и Механической. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, общественный транспорт получил повреждения передней части, минифургон после столкновения опрокинулся.

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Отмечается, что из-за аварии схема движения городских трамваев № 1, 2, 5, 8 и 15 была временно изменена, спустя полчаса ее полностью восстановили.