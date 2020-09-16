16 сентября 2020, 17:17
«Газель» столкнулась с Renault в Нальчике. Восемь человек пострадали
В столице Кабардино-Балкарии зафиксировано ДТП с участием пассажирской «Газели» и иномарки Renault, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
«ПолитЭксперт» рассказал, что авария произошла на пересечении улиц Кешокова и Чернышевского. По данным издания, в результате столкновения травмы получили восемь человек, в том числе один ребенок. Всех пострадавших доставили в лечебное учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.