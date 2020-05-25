25 мая 2020, 13:09
Газель столкнулась с реанимобилем. Есть пострадавшие
«Газель» въехала в автомобиль скорой помощи Fiat Ducato. При столкновении пострадали пять человек. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Рязанской области.
Предполагается, что около семи утра «Газель» не уступила дорогу реанимобилю. В результате пострадали оба водителя и три пассажира скорой помощи.
Реанимобиль выехал на перекресток на красный свет, однако его водитель включил проблесковый маячок и звуковой сигнал.