Газель столкнулась с реанимобилем. Есть пострадавшие

Предполагается, что около семи утра «Газель» не уступила дорогу реанимобилю. В результате пострадали оба водителя и три пассажира скорой помощи.

Реанимобиль выехал на перекресток на красный свет, однако его водитель включил проблесковый маячок и звуковой сигнал.