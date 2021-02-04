04 февраля 2021, 20:15
«Газель» столкнулась с грузовиком в Сочи
В Сочи зафиксировано ДТП с участием «Газели» и грузовика, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Уточняется, что авария произошла накануне на 197-м километре федеральной трассы А-147. В результате столкновения «Газель» сильно смяло, а ее водитель оказался заблокирован. Спасатели извлекли его с помощью специального инструмента и передали медикам. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.