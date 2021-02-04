«Газель» столкнулась с грузовиком в Сочи

Уточняется, что авария произошла накануне на 197-м километре федеральной трассы А-147. В результате столкновения «Газель» сильно смяло, а ее водитель оказался заблокирован. Спасатели извлекли его с помощью специального инструмента и передали медикам. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.