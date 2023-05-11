Эксклюзив 11 мая 2023, 20:55 «Газель» сгорела на шоссе на северо-востоке Москвы Источник «360»: «Газель» загорелась на Дмитровском шоссе в Москве

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В Северо-Восточном административном округе Москвы на шоссе загорелась «Газель». Кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».

Возгорание произошло в районе седьмого корпуса дома № 165Е по Дмитровскому шоссе. Судя по кадрам, у машины вспыхнула кабина. Пламя перекинулось под колеса.

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По данным источника «360», площадь возгорания составила шесть квадратных метров. В данное время специалисты приступили к ликвидации огня.

Как сообщили в Telegram-канале «Что там в Москве?», водитель успел выбежать из транспортного средства. О его состоянии пока нет информации. Пожарные пока не могут потушить огонь.

Подробности случившегося выясняются. Официальных данных о пожаре пока не поступало.