Эксклюзив 25 января 2023, 22:21 «Газель» сбила перебегавших Ленинградское шоссе пешеходов В Москве «Газель» сбила трех перебегавших Ленинградское шоссе пешеходов, один погиб

Читать 360tv в

Водитель «Газели» вечером 25 января сбил трех человек, которые перебегали через Ленинградское шоссе. В результате один человек погиб, еще два получили ранения, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. «360» опубликовал кадры с места аварии.

ДТП произошло на Ленинградском шоссе в районе дома 63 к1. По данным источника «360», одного пострадавшего доставили в Боткинскую больницу, второго — 67-ю городскую клиническую больницу. Пешеходы находятся в тяжелом состоянии.

Реклама

На кадрах видно, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, помощь МЧС не потребовалась. В настоящий момент перекрыты три полосы движения из четырех.