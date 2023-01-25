25 января 2023, 22:21
«Газель» сбила перебегавших Ленинградское шоссе пешеходов
В Москве «Газель» сбила трех перебегавших Ленинградское шоссе пешеходов, один погиб
Водитель «Газели» вечером 25 января сбил трех человек, которые перебегали через Ленинградское шоссе. В результате один человек погиб, еще два получили ранения, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. «360» опубликовал кадры с места аварии.
ДТП произошло на Ленинградском шоссе в районе дома 63 к1. По данным источника «360», одного пострадавшего доставили в Боткинскую больницу, второго — 67-ю городскую клиническую больницу. Пешеходы находятся в тяжелом состоянии.
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На кадрах видно, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, помощь МЧС не потребовалась. В настоящий момент перекрыты три полосы движения из четырех.
ДТП
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