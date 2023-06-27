27 июня 2023, 14:13
«Газель» сбила мотоциклиста на трассе в Ленобласти
На трассе недалеко от деревни Сорочкино в Лужском районе произошло ДТП с участием «газели» и мотоциклиста. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Фургон поворачивал налево и не убедился в безопасности маневра. Водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста и сбил его. В результате аварии 26-летнего байкера в тяжелом состоянии доставили в больницу. По факту ДТП начали проверку.
ДТП
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