Происшествия 29 июня 2023, 17:50 «Газель» сбила двухлетнего мальчика в Магнитогорске

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Двухлетний мальчик попал под колеса «Газели» в Магнитогорске на улице Зеленый Лог. Об этом сообщил«Царьград»со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По предварительным данным, ребенок с мамой шли в детский сад. Внезапно мальчик выехал на самокате на пешеходный переход, водитель за рулем «Газели» не успел среагировать и сбил его.

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Отмечается, что пострадавший получил различные телесные повреждения, врачи назначили ребенку амбулаторное лечение.