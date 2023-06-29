29 июня 2023, 17:50
«Газель» сбила двухлетнего мальчика в Магнитогорске
Двухлетний мальчик попал под колеса «Газели» в Магнитогорске на улице Зеленый Лог. Об этом сообщил«Царьград»со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
По предварительным данным, ребенок с мамой шли в детский сад. Внезапно мальчик выехал на самокате на пешеходный переход, водитель за рулем «Газели» не успел среагировать и сбил его.
Реклама
Отмечается, что пострадавший получил различные телесные повреждения, врачи назначили ребенку амбулаторное лечение.
ДТП
Реклама
Реклама