«Газель» с водителем сгорела на Малом московском кольце после аварии

Столкновение двух фур и «Газели» произошло на 218 километре Малого московского кольца. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По словам собеседника, после столкновения «Газель» загорелась. Водитель выбраться самостоятельно не смог и погиб.

В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.

Источник фото: телеканал «360»

Судя по опубликованным кадрам, у фургона сильно пострадала передняя часть. Кабина практически вся смята. Все покрыто сажей и копотью от возникшего пожара. Что стало причиной аварии пока неизвестно.

Комментарии правоохранительных и экстренных служб региона на момент написания материала получить не удалось.