facebook_pixel
    02 апреля 2021, 18:52

    «Газель» с водителем сгорела на Малом московском кольце после аварии

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Столкновение двух фур и «Газели» произошло на 218 километре Малого московского кольца. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

    По словам собеседника, после столкновения «Газель» загорелась. Водитель выбраться самостоятельно не смог и погиб.

    В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.

    «Газель» с водителем сгорела на Малом московском кольце после аварии | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Судя по опубликованным кадрам, у фургона сильно пострадала передняя часть. Кабина практически вся смята. Все покрыто сажей и копотью от возникшего пожара. Что стало причиной аварии пока неизвестно.

    Комментарии правоохранительных и экстренных служб региона на момент написания материала получить не удалось.