02 апреля 2021, 18:52
«Газель» с водителем сгорела на Малом московском кольце после аварии
Столкновение двух фур и «Газели» произошло на 218 километре Малого московского кольца. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По словам собеседника, после столкновения «Газель» загорелась. Водитель выбраться самостоятельно не смог и погиб.
В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.
Источник фото: телеканал «360»
Судя по опубликованным кадрам, у фургона сильно пострадала передняя часть. Кабина практически вся смята. Все покрыто сажей и копотью от возникшего пожара. Что стало причиной аварии пока неизвестно.
Комментарии правоохранительных и экстренных служб региона на момент написания материала получить не удалось.