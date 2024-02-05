Происшествия 05 февраля 2024, 20:11 «Газель» протаранила остановку с людьми под Челябинском Водитель «Газели» в Златоусте влетел в остановку, пострадал мужчина Пресс-служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

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В Челябинской области на трассе Машзавод — проспект Гагарина произошло ДТП. В результате пострадал 26-летний мужчина, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 55-летний водитель «Газели» вылетел на красный сигнал светофора, не справившись с управлением, въехал в остановку общественного транспорта в Златоусте. В этот момент там находился молодой человек. В результате аварии он получил травму.

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Прибывшие на место автоинспекторы и экстренные службы сразу же оказали первую медпомощь пострадавшему.

Сейчас специалисты проверяют техсостояние грузового фургона, а также изучают документы. После этого решится вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Все причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Перевозивший детей автобус также попал в аварию в Челябинский области из-за выбежавшей на трассу косули. ДТП произошло на дороге Бишкиль — Варламово вечером 3 февраля.