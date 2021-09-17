«Газель» протаранила грузовик на МКАД

Авария с участием грузовых авто произошла на МКАД. Из-за ДТП образовалась пробка. Одного из пострадавших увезли на скорой, рассказал «360» источник в экстренных службах.

Машины столкнулись на внешней стороне 22-го километра МКАД в районе поселка Развилка. В стоящую фуру въехала «Газель», в которой было три пассажира.

Одного человека вытащили и передали медикам скорой помощи. Двое других самостоятельно выбрались из грузовика и после осмотра от госпитализации отказались. На снятых очевидцами кадрах видно, что кабину «Газели» снесло вбок.

ДТП, уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», произошло в среднем ряду. Из-за столкновения движение затруднено на четыре километра. Водителей попросили объезжать место аварии. По данным источника, перекрыты три полосы МКАД.